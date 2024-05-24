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“Велика битва за Харків” зупинилася – Коваленко

Події 11:02   24.05.2024
Олександр Коваленко
аналітик групи "Інформаційний спротив"
“Велика битва за Харків” зупинилася – Коваленко

Ми вже майже виходимо на рубіж другого тижня цієї “великої битви за Харків”. А ця “велика битва за Харків” зупинилася на північних околицях Липців, навіть до них не дійшла… Росіяни збільшують кількість своїх військ і вони продовжуватимуть її збільшувати, тому що вони все ж таки намагаються продовжувати наступальні дії саме в цій локації. Але ми бачимо майже нульовий результат у напрямку на Липці. Вони обирають між Липцями та Вовчанським напрямком.

Автор: Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив"
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2024 в 11:02;

  • Кореспондент Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми вже майже виходимо на рубіж другого тижня цієї “великої битви за Харків”. А ця “велика битва за Харків” зупинилася…".