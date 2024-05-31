Машовец — о «пиарных» и реальных смыслах в расчетах командования войск РФ
Командование российских войск решает для себя вопрос: стоит ли начинать еще одно наступление по направлению Грайворон — Великая Писаревка, или лучше все-таки сконцентрироваться на «Волчанском вопросе»… Конечный характер этого решения будет заключаться в том, какие смыслы в нем «возобладают» — пиарные, или реальные. С первой точки зрения, задачи по созданию некой «санитарной зоны» ГВ «Север» никто не отменял, с другой — еще один участок активных боевых действий «напряжет»… силы и средства ГВ «Север» еще больше и в объеме, который может оказаться в целом критическим для всей «харьковской затеи».
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Харьков; Теги: война, Машовець, наступ, наступление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2024 в 11:41;
Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командование российских войск решает для себя вопрос: стоит ли начинать еще одно наступление по направлению Грайворон — Великая Писаревка, или…".