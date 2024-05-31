Машовець – про “піарні” та реальні сенси в розрахунках командування військ РФ
Командування російських військ вирішує для себе питання – чи варто розпочинати ще один наступ у напрямку Грайворон – Велика Писарівка, чи краще все ж таки сконцентруватися на “питанні Вовчанська”… Кінцевий характер цього рішення полягатиме в тому, які сенси у ньому “візьмуть гору” – піарні, або реальні. З першої точки зору завдання щодо створення такої собі “санітарної зони” з УВ “Север” ніхто не знімав, з іншої – ще одна ділянка активних бойових дій “напружить”… сили й засоби УВ “Север” ще більше й в обсязі, який може виявитися загалом критичним для всієї цієї “харьковской затеи”.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Харків; Теги: війна, Машовець, наступ, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Травня 2024 в 11:41;
Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командування російських військ вирішує для себе питання – чи варто розпочинати ще один наступ у напрямку Грайворон – Велика Писарівка,…".