Машовець – про “піарні” та реальні сенси в розрахунках командування військ РФ

Командування російських військ вирішує для себе питання – чи варто розпочинати ще один наступ у напрямку Грайворон – Велика Писарівка, чи краще все ж таки сконцентруватися на “питанні Вовчанська”… Кінцевий характер цього рішення полягатиме в тому, які сенси у ньому “візьмуть гору” – піарні, або реальні. З першої точки зору завдання щодо створення такої собі “санітарної зони” з УВ “Север” ніхто не знімав, з іншої – ще одна ділянка активних бойових дій “напружить”… сили й засоби УВ “Север” ще більше й в обсязі, який може виявитися загалом критичним для всієї цієї “харьковской затеи”.