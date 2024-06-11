Как победить правых радикалов — Портников по итогам выборов в Европарламент

Может возникнуть вопрос, каким образом правых радикалов можно победить? На самом деле, рецепт есть, он был и перед Второй мировой войной, просто им не воспользовались. На самом деле, радикалов не большинство, но разъединение умеренных сил — правых, левых и центристов — способствует их успеху. Правого радикала победит не еще больший популист… а тот, кто будет видеть своего политического партнера в стороннике демократии и толерантности — пусть и с другими политическими взглядами.