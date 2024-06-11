Как победить правых радикалов — Портников по итогам выборов в Европарламент
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Может возникнуть вопрос, каким образом правых радикалов можно победить? На самом деле, рецепт есть, он был и перед Второй мировой войной, просто им не воспользовались. На самом деле, радикалов не большинство, но разъединение умеренных сил — правых, левых и центристов — способствует их успеху. Правого радикала победит не еще больший популист… а тот, кто будет видеть своего политического партнера в стороннике демократии и толерантности — пусть и с другими политическими взглядами.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано; Теги: Виталий Портников, выборы, европарламент;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 11:54;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Может возникнуть вопрос, каким образом правых радикалов можно победить? На самом деле, рецепт есть, он был и перед Второй мировой…".