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Как победить правых радикалов — Портников по итогам выборов в Европарламент

Мир 11:54   11.06.2024
Виталий Портников
журналист
Как победить правых радикалов — Портников по итогам выборов в Европарламент Фото: скриншот

Может возникнуть вопрос, каким образом правых радикалов можно победить? На самом деле, рецепт есть, он был и перед Второй мировой войной, просто им не воспользовались. На самом деле, радикалов не большинство, но разъединение умеренных сил — правых, левых и центристов — способствует их успеху. Правого радикала победит не еще больший популист… а тот, кто будет видеть своего политического партнера в стороннике демократии и толерантности — пусть и с другими политическими взглядами.

Автор: Виталий Портников, журналист
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 11:54;

  • Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Может возникнуть вопрос, каким образом правых радикалов можно победить? На самом деле, рецепт есть, он был и перед Второй мировой…".