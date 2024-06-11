Як перемогти правих радикалів – Портников за підсумками виборів у ЄС

Може виникнути питання, яким чином правих радикалів можна перемогти. Насправді рецепт є, він був і перед Другою Світовою війною, просто їм не скористалися. Насправді радикалів не більшість, але розʼєднання поміркованих сил — правих, лівих і центристів — сприяє їхньому успіхові. Правого радикала переможе не ще більший популіст… а той, хто бачитиме свого політичного партнера у прихильнику демократії та толерантності — нехай і з іншими політичними поглядами.