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Як перемогти правих радикалів – Портников за підсумками виборів у ЄС

Політика 11:54   11.06.2024
Віталій Портников
журналіст
Як перемогти правих радикалів – Портников за підсумками виборів у ЄС

Може виникнути питання, яким чином правих радикалів можна перемогти. Насправді рецепт є, він був і перед Другою Світовою війною, просто їм не скористалися. Насправді радикалів не більшість, але розʼєднання поміркованих сил — правих, лівих і центристів — сприяє їхньому успіхові. Правого радикала переможе не ще більший популіст… а той, хто бачитиме свого політичного партнера у прихильнику демократії та толерантності — нехай і з іншими політичними поглядами.

Автор: Віталій Портников, журналіст
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 11:54;

  • Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Може виникнути питання, яким чином правих радикалів можна перемогти. Насправді рецепт є, він був і перед Другою Світовою війною, просто…".