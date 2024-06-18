Мир в шаге от катастрофы, а они живут в иллюзиях — Магера о США

Белый дом говорит, что Украине для вступления в НАТО нужно победить в войне с РФ. Когда Украина победит, то еще непонятно, останется ли тогда НАТО… А если не победит, то уж государства не будет. Тогда Белый дом уже будет беспокоиться как посылать своих военных для защиты Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Румынии от усиленной за счет украинских ресурсов России. Поэтому ложка дорога к обеду. И вопрос здесь даже не только в Украине. Мир в шаге от катастрофы от действий государства-гопника, а они до сих пор живут в своих иллюзиях.