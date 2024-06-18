Світ за крок від катастрофи, а вони живуть в ілюзіях – Магера про США

Білий дім каже, що Україні для вступу до НАТО треба перемогти у війні з РФ. Коли Україна переможе, то ще незрозуміло чи тоді залишиться НАТО… А якщо не переможе, то уже держави не буде. Тоді Білий дім уже перейматиметься як посилати своїх військових для захисту Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії від посиленої за рахунок українських ресурсів Росії. Тому ложка дорога до обіду. І питання тут навіть не лише в Україні. Світ за крок від катастрофи від дій держави-гопника, а вони досі живуть у своїх ілюзіях.