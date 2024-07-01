Patriot не может бороться против КАБов — Зеленский

Patriot не может бороться против КАБов. На короткую дистанцию ​​вы будете выигрывать, а на длинную – россияне вас переигрывают. Вы отдадите все ваши ракеты, а затем они будут бить по городам, энергетике – и вы проиграете. Искать нужно дальнобойные решения против аэродромов, где стоят военные самолеты, которые Россия использует для применения КАБ.