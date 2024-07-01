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Patriot не может бороться против КАБов — Зеленский

Мир 11:49   01.07.2024
Владимир Зеленский
президент Украины
Patriot не может бороться против КАБов — Зеленский Фото: пресс-служба ОПУ

Patriot не может бороться против КАБов. На короткую дистанцию ​​вы будете выигрывать, а на длинную – россияне вас переигрывают. Вы отдадите все ваши ракеты, а затем они будут бить по городам, энергетике – и вы проиграете. Искать нужно дальнобойные решения против аэродромов, где стоят военные самолеты, которые Россия использует для применения КАБ.

Автор: Владимир Зеленский, президент Украины
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 11:49;

  • Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Patriot не может бороться против КАБов. На короткую дистанцию ​​вы будете выигрывать, а на длинную – россияне вас переигрывают. Вы…".