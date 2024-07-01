Patriot не может бороться против КАБов – Зеленский
Patriot не може боротися проти КАБів. На коротку дистанцію ви виграватимете, а на довгу – росіяни вас переграють. Ви віддасте всі ваші ракети, а потім вони будуть бити по містах, енергетиці – і ви програєте. Шукати треба далекобійні рішення проти аеродромів, де стоять військові літаки, які Росія використовує, щоб застосовувати КАБи.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Зеленський, кабы, система Patriot;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Patriot не может бороться против КАБов – Зеленский»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 11:49;
Кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Patriot не може боротися проти КАБів. На коротку дистанцію ви виграватимете, а на довгу – росіяни вас переграють. Ви віддасте…".