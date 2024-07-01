Patriot не может бороться против КАБов – Зеленский

Patriot не може боротися проти КАБів. На коротку дистанцію ви виграватимете, а на довгу – росіяни вас переграють. Ви віддасте всі ваші ракети, а потім вони будуть бити по містах, енергетиці – і ви програєте. Шукати треба далекобійні рішення проти аеродромів, де стоять військові літаки, які Росія використовує, щоб застосовувати КАБи.