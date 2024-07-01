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Patriot не может бороться против КАБов – Зеленский

Події 11:49   01.07.2024
Володимир Зеленський
президент України
Patriot не может бороться против КАБов – Зеленский

Patriot не може боротися проти КАБів. На коротку дистанцію ви виграватимете, а на довгу – росіяни вас переграють. Ви віддасте всі ваші ракети, а потім вони будуть бити по містах, енергетиці – і ви програєте. Шукати треба далекобійні рішення проти аеродромів, де стоять військові літаки, які Росія використовує, щоб застосовувати КАБи.

Автор: Володимир Зеленський, президент України
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 11:49;

  • Кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Patriot не може боротися проти КАБів. На коротку дистанцію ви виграватимете, а на довгу – росіяни вас переграють. Ви віддасте…".