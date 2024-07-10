Купянское направление приобретает все большее значение для ВС РФ — Машовец

В планах летне-осенней кампании противника в 2024 году Купянское операционное направление начинает приобретать все большее значение. Активные (наступательные) действия 1-й «гвардейской» танковой армии (ТА) противника, очевидно, стоят, в этом отношении, явно не на последнем месте… Командование ГВ «Запад» пытается реализовать план оперативно-тактической наступательной операции, результатом которой должен стать выход российских войск к реке Оскол.