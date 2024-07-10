Купянское направление приобретает все большее значение для ВС РФ — Машовец
Фото: facebook Константина Машовца
В планах летне-осенней кампании противника в 2024 году Купянское операционное направление начинает приобретать все большее значение. Активные (наступательные) действия 1-й «гвардейской» танковой армии (ТА) противника, очевидно, стоят, в этом отношении, явно не на последнем месте… Командование ГВ «Запад» пытается реализовать план оперативно-тактической наступательной операции, результатом которой должен стать выход российских войск к реке Оскол.
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- Категории: Происшествия, Сказано, Харьков; Теги: война, купянское направление, Машовець;
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 11:40;
Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В планах летне-осенней кампании противника в 2024 году Купянское операционное направление начинает приобретать все большее значение. Активные (наступательные) действия 1-й…".