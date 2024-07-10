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Куп’янський напрямок набуває все більшого значення для ЗС РФ – Машовець

Події 11:40   10.07.2024
Костянтин Машовець
військовий оглядач
Куп’янський напрямок набуває все більшого значення для ЗС РФ – Машовець Фото: фейсбук Костянтина Машовця

Куп’янський операційний напрямок, в контексті літньо-осінньої кампанії противника 2024 року починає набувати все більшого значення. Активні (наступальні) дії 1-ї “гвардейской” танкової армії (ТА) противника, очевидно, у її плані знаходяться не на останньому місці… Командування УВ “Запад” намагається реалізувати план оперативно-тактичної наступальної операції результатом якої повинен стати вихід російських військ до р. Оскіл.

Автор: Костянтин Машовець, військовий оглядач
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 11:40;

  • Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янський операційний напрямок, в контексті літньо-осінньої кампанії противника 2024 року починає набувати все більшого значення. Активні (наступальні) дії 1-ї “гвардейской”…".