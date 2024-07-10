Куп’янський напрямок набуває все більшого значення для ЗС РФ – Машовець

Куп’янський операційний напрямок, в контексті літньо-осінньої кампанії противника 2024 року починає набувати все більшого значення. Активні (наступальні) дії 1-ї “гвардейской” танкової армії (ТА) противника, очевидно, у її плані знаходяться не на останньому місці… Командування УВ “Запад” намагається реалізувати план оперативно-тактичної наступальної операції результатом якої повинен стати вихід російських військ до р. Оскіл.