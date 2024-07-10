Куп’янський напрямок набуває все більшого значення для ЗС РФ – Машовець
Фото: фейсбук Костянтина Машовця
Куп’янський операційний напрямок, в контексті літньо-осінньої кампанії противника 2024 року починає набувати все більшого значення. Активні (наступальні) дії 1-ї “гвардейской” танкової армії (ТА) противника, очевидно, у її плані знаходяться не на останньому місці… Командування УВ “Запад” намагається реалізувати план оперативно-тактичної наступальної операції результатом якої повинен стати вихід російських військ до р. Оскіл.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Сказано, Харків; Теги: війна, купянское направление, Машовець;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Куп’янський напрямок набуває все більшого значення для ЗС РФ – Машовець»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 11:40;
Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янський операційний напрямок, в контексті літньо-осінньої кампанії противника 2024 року починає набувати все більшого значення. Активні (наступальні) дії 1-ї “гвардейской”…".