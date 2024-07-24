Результаты опросов украинцев «о мире» качественными не будут — Чалый
Фото: facebook Валерия Чалого
Некорректно представляют опции ответов в социологических опросах граждан заказчики. «Для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий». Как это Украина откажется от своих территорий? Каков механизм? Его нет… Особенно пикантно выглядит слово «некоторых». Некоторых – это часть села на границе с россией, или Херсонская и Запорожская области?! А кто сказал, что это приведет к «достижению мира»? Будут ли качественными результаты такого опроса? Категорически утверждаю: нет, не будут.
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- Категории: Общество, Политика, Сказано, Украина; Теги: мир, опросы, территории, чалый;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 12:09;
Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Некорректно представляют опции ответов в социологических опросах граждан заказчики. «Для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от…".