Результаты опросов украинцев «о мире» качественными не будут — Чалый

Некорректно представляют опции ответов в социологических опросах граждан заказчики. «Для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий». Как это Украина откажется от своих территорий? Каков механизм? Его нет… Особенно пикантно выглядит слово «некоторых». Некоторых – это часть села на границе с россией, или Херсонская и Запорожская области?! А кто сказал, что это приведет к «достижению мира»? Будут ли качественными результаты такого опроса? Категорически утверждаю: нет, не будут.