Результати опитувань українців “про мир” якісними не будуть – Чалий

Некоректно подають опції відповідей у соціологічних опитуваннях громадян замовники. “Для якнайшвидшого досягнення

миру й збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій”. Як це Україна відмовиться від своїх територій?! Який механізм? Його немає… Особливо пікантно виглядає слово “деяких”. Деяких – це частина села на кордоні з росією, чи це Херсонська й Запорізька області?! А хто сказав, що це призведе до “досягнення миру”? Чи будуть якісними результати такого опитування? Категорично стверджую: ні, не будуть.