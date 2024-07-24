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Результати опитувань українців “про мир” якісними не будуть – Чалий

Політика 12:09   24.07.2024
Валерій Чалий
експосол України в США
Результати опитувань українців “про мир” якісними не будуть – Чалий

Некоректно подають опції відповідей у соціологічних опитуваннях громадян замовники. “Для якнайшвидшого досягнення
миру й збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій”. Як це Україна відмовиться від своїх територій?! Який механізм? Його немає… Особливо пікантно виглядає слово “деяких”. Деяких – це частина села на кордоні з росією, чи це Херсонська й Запорізька області?! А хто сказав, що це призведе до “досягнення миру”? Чи будуть якісними результати такого опитування? Категорично стверджую: ні, не будуть.

Автор: Валерій Чалий, експосол України в США
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 12:09;

  • Кореспондент Валерій Чалий, експосол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Некоректно подають опції відповідей у соціологічних опитуваннях громадян замовники. “Для якнайшвидшого досягнення миру й збереження незалежності Україна може відмовитися від…".