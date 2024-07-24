Война «подползает» к Москве — Копытько

В начале апреля я отметил, что между российскими регионами усиливается конкуренция за поголовье наемников. Тогда ценник единовременной выплаты за контракт с Минобороны РФ подскочил до 1 млн рублей… Сегодня Москва подняла ставку до 1,9 млн рублей. Т.к. ресурсы провинций потихоньку исчерпываются, война подползает к Москве. И местная власть принимает меры – будет перекупать людей в других регионах, чтобы выполнить норму поставок на фронт.