Война «подползает» к Москве — Копытько
В начале апреля я отметил, что между российскими регионами усиливается конкуренция за поголовье наемников. Тогда ценник единовременной выплаты за контракт с Минобороны РФ подскочил до 1 млн рублей… Сегодня Москва подняла ставку до 1,9 млн рублей. Т.к. ресурсы провинций потихоньку исчерпываются, война подползает к Москве. И местная власть принимает меры – будет перекупать людей в других регионах, чтобы выполнить норму поставок на фронт.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано; Теги: война, копытько, мобилизация, москва, рф;
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 12:35;
Корреспондент Алексей Копытько, военный аналитик в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В начале апреля я отметил, что между российскими регионами усиливается конкуренция за поголовье наемников. Тогда ценник единовременной выплаты за контракт…".