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Война «подползает» к Москве — Копытько

Мир 12:35   24.07.2024
Алексей Копытько
военный аналитик
Война «подползает» к Москве — Копытько

В начале апреля я отметил, что между российскими регионами усиливается конкуренция за поголовье наемников. Тогда ценник единовременной выплаты за контракт с Минобороны РФ подскочил до 1 млн рублей… Сегодня Москва подняла ставку до 1,9 млн рублей. Т.к. ресурсы провинций потихоньку исчерпываются, война подползает к Москве. И местная власть принимает меры – будет перекупать людей в других регионах, чтобы выполнить норму поставок на фронт.

Автор: Алексей Копытько, военный аналитик
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  • • Дата публикации материала: 24 июля 2024 в 12:35;

  • Корреспондент Алексей Копытько, военный аналитик в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В начале апреля я отметил, что между российскими регионами усиливается конкуренция за поголовье наемников. Тогда ценник единовременной выплаты за контракт…".