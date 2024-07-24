Війна “підповзає” до Москви – Копитько
На початку квітня я зазначив, що між російськими регіонами посилюється конкуренція за поголів’я найманців. Тоді цінник одноразової виплати за контракт з Міноборони РФ підскочив до 1 млн рублів… Сьогодні Москва підняла ставку до 1,9 млн рублів. Оскільки ресурси провінцій потихеньку вичерпуються, війна підповзає до Москви. І місцева влада вживає заходів – перекуповуватиме людей в інших регіонах, щоб виконати норму постачання на фронт.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано; Теги: війна, копытько, мобілізація, москва, рф;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Війна “підповзає” до Москви – Копитько»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 12:35;
Кореспондент Олексій Копитько, військовий аналітик у цій статті розкриває тему новин про те, що "На початку квітня я зазначив, що між російськими регіонами посилюється конкуренція за поголів’я найманців. Тоді цінник одноразової виплати за контракт…".