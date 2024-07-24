Війна “підповзає” до Москви – Копитько

На початку квітня я зазначив, що між російськими регіонами посилюється конкуренція за поголів’я найманців. Тоді цінник одноразової виплати за контракт з Міноборони РФ підскочив до 1 млн рублів… Сьогодні Москва підняла ставку до 1,9 млн рублів. Оскільки ресурси провінцій потихеньку вичерпуються, війна підповзає до Москви. І місцева влада вживає заходів – перекуповуватиме людей в інших регіонах, щоб виконати норму постачання на фронт.