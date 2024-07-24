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Війна “підповзає” до Москви – Копитько

Події 12:35   24.07.2024
Олексій Копитько
військовий аналітик
Війна “підповзає” до Москви – Копитько

На початку квітня я зазначив, що між російськими регіонами посилюється конкуренція за поголів’я найманців. Тоді цінник одноразової виплати за контракт з Міноборони РФ підскочив до 1 млн рублів… Сьогодні Москва підняла ставку до 1,9 млн рублів. Оскільки ресурси провінцій потихеньку вичерпуються, війна підповзає до Москви. І місцева влада вживає заходів – перекуповуватиме людей в інших регіонах, щоб виконати норму постачання на фронт.

Автор: Олексій Копитько, військовий аналітик
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2024 в 12:35;

  • Кореспондент Олексій Копитько, військовий аналітик у цій статті розкриває тему новин про те, що "На початку квітня я зазначив, що між російськими регіонами посилюється конкуренція за поголів’я найманців. Тоді цінник одноразової виплати за контракт…".