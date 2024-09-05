Осталось только Министерство Правды — Андрющенко о новациях в Кабмине
Фото: кадр из видео
А вообще будет не Правительство, а Чудо. Министерство единства. Министерство возвращения украинцев. Министерство реинтеграции. Осталось только Министерство Правды. Порадовать старика Оруэлла выдумками украинского государства.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: андрющенко, кабмин, министерства;
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- • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 12:00;
Корреспондент Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "А вообще будет не Правительство, а Чудо. Министерство единства. Министерство возвращения украинцев. Министерство реинтеграции. Осталось только Министерство Правды. Порадовать старика…".