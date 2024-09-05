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Залишилося тільки Міністерство Правди – Андрющенко про новації в Кабміні

Політика 12:00   05.09.2024
Петро Андрющенко
радник мера Маріуполя
Залишилося тільки Міністерство Правди – Андрющенко про новації в Кабміні Фото: кадр із відео

А взагалі буде не Уряд, а Чудо. Міністерство єдності. Міністерство повернення українців. Міністерство реінтеграції. Залишилося лише Міністерство Правди. Порадувати старика Орвела вигадками українського державотворення.

Автор: Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 12:00;

  • Кореспондент Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя у цій статті розкриває тему новин про те, що "А взагалі буде не Уряд, а Чудо. Міністерство єдності. Міністерство повернення українців. Міністерство реінтеграції. Залишилося лише Міністерство Правди. Порадувати старика…".