Залишилося тільки Міністерство Правди – Андрющенко про новації в Кабміні
Фото: кадр із відео
А взагалі буде не Уряд, а Чудо. Міністерство єдності. Міністерство повернення українців. Міністерство реінтеграції. Залишилося лише Міністерство Правди. Порадувати старика Орвела вигадками українського державотворення.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: андрющенко, кабмин, министерства;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 12:00;
Кореспондент Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя у цій статті розкриває тему новин про те, що "А взагалі буде не Уряд, а Чудо. Міністерство єдності. Міністерство повернення українців. Міністерство реінтеграції. Залишилося лише Міністерство Правди. Порадувати старика…".