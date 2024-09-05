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Жорин заявил, какие Украине нужны министерства

Политика 11:56   05.09.2024
Максим Жорин
замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ
Жорин заявил, какие Украине нужны министерства Скриншот

Судя по инициативе по созданию «министерства возвращения украинцев» — мы уже все другие важные вопросы в стране решили. Хотя, по-моему, более актуальны на сегодняшний день были бы, например, «министерство строительства укреплений», «министерство мотивации к службе в армии» и «министерство своевременных задержаний пророссийских агентов».

Автор: Максим Жорин, замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ
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  • • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 11:56;

  • Корреспондент Максим Жорин, замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Судя по инициативе по созданию «министерства возвращения украинцев» — мы уже все другие важные вопросы в стране решили. Хотя, по-моему,…".