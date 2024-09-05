Жорин заявил, какие Украине нужны министерства
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Судя по инициативе по созданию «министерства возвращения украинцев» — мы уже все другие важные вопросы в стране решили. Хотя, по-моему, более актуальны на сегодняшний день были бы, например, «министерство строительства укреплений», «министерство мотивации к службе в армии» и «министерство своевременных задержаний пророссийских агентов».
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: жорин, кабмин, министерства;
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- • Дата публикации материала: 5 сентября 2024 в 11:56;
Корреспондент Максим Жорин, замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Судя по инициативе по созданию «министерства возвращения украинцев» — мы уже все другие важные вопросы в стране решили. Хотя, по-моему,…".