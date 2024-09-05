Жорин заявил, какие Украине нужны министерства

Судя по инициативе по созданию «министерства возвращения украинцев» — мы уже все другие важные вопросы в стране решили. Хотя, по-моему, более актуальны на сегодняшний день были бы, например, «министерство строительства укреплений», «министерство мотивации к службе в армии» и «министерство своевременных задержаний пророссийских агентов».