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Жорін заявив, які Україні потрібні міністерства

Політика 11:56   05.09.2024
Максим Жорін
заступник командира 3-ї штурмової бригади
Жорін заявив, які Україні потрібні міністерства Скриншот

Судячи з ініціативи щодо створення “міністерства повернення українців” – ми вже всі інші важливі питання в країні вирішили. Хоча, як на мене, більш актуальні на сьогодні були б, наприклад “міністерство будівництва укріплень”, “міністерство мотивації до служби в армії” та “міністерство вчасних затримань проросійських агентів”.

Автор: Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 11:56;

  • Кореспондент Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади у цій статті розкриває тему новин про те, що "Судячи з ініціативи щодо створення “міністерства повернення українців” – ми вже всі інші важливі питання в країні вирішили. Хоча, як…".