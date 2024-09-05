Жорін заявив, які Україні потрібні міністерства
Скриншот
Судячи з ініціативи щодо створення “міністерства повернення українців” – ми вже всі інші важливі питання в країні вирішили. Хоча, як на мене, більш актуальні на сьогодні були б, наприклад “міністерство будівництва укріплень”, “міністерство мотивації до служби в армії” та “міністерство вчасних затримань проросійських агентів”.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: жорин, кабмин, министерства;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Жорін заявив, які Україні потрібні міністерства»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2024 в 11:56;
Кореспондент Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади у цій статті розкриває тему новин про те, що "Судячи з ініціативи щодо створення “міністерства повернення українців” – ми вже всі інші важливі питання в країні вирішили. Хоча, як…".