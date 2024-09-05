Жорін заявив, які Україні потрібні міністерства

Судячи з ініціативи щодо створення “міністерства повернення українців” – ми вже всі інші важливі питання в країні вирішили. Хоча, як на мене, більш актуальні на сьогодні були б, наприклад “міністерство будівництва укріплень”, “міністерство мотивації до служби в армії” та “міністерство вчасних затримань проросійських агентів”.