Не нардеп пошел на фронт, а тот самый «радикальный сегмент» — Жорин

Народный депутат Александр Мережко заявляет, что «радикальный сегмент украинского общества назовет любые переговоры капитуляцией» и жалуется рост правого движения, «составляющего угрозу демократии». Такие, как этот депутат, даже не имеют представления о цене, которую мы платим в этой войне… Что касается правых, то они и являются основой безопасности страны. Не эта голова на фронт ушла с первых дней, а тот самый «радикальный сегмент»… И да, если этот депутат имел в виду переговоры на условиях РФ – то правые таки назовут их капитуляцией, ведь это она и есть.