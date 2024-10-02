Не нардеп пошел на фронт, а тот самый «радикальный сегмент» — Жорин
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Народный депутат Александр Мережко заявляет, что «радикальный сегмент украинского общества назовет любые переговоры капитуляцией» и жалуется рост правого движения, «составляющего угрозу демократии». Такие, как этот депутат, даже не имеют представления о цене, которую мы платим в этой войне… Что касается правых, то они и являются основой безопасности страны. Не эта голова на фронт ушла с первых дней, а тот самый «радикальный сегмент»… И да, если этот депутат имел в виду переговоры на условиях РФ – то правые таки назовут их капитуляцией, ведь это она и есть.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: война, жорин;
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- • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 10:44;
Корреспондент Максим Жорин, замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Народный депутат Александр Мережко заявляет, что «радикальный сегмент украинского общества назовет любые переговоры капитуляцией» и жалуется рост правого движения, «составляющего…".