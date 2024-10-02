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Не нардеп пошел на фронт, а тот самый «радикальный сегмент» — Жорин

Политика 10:44   02.10.2024
Максим Жорин
замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ
Не нардеп пошел на фронт, а тот самый «радикальный сегмент» — Жорин Скриншот

Народный депутат Александр Мережко заявляет, что «радикальный сегмент украинского общества назовет любые переговоры капитуляцией» и жалуется рост правого движения, «составляющего угрозу демократии». Такие, как этот депутат, даже не имеют представления о цене, которую мы платим в этой войне… Что касается правых, то они и являются основой безопасности страны. Не эта голова на фронт ушла с первых дней, а тот самый «радикальный сегмент»… И да, если этот депутат имел в виду переговоры на условиях РФ – то правые таки назовут их капитуляцией, ведь это она и есть.

Автор: Максим Жорин, замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ
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  • • Дата публикации материала: 2 октября 2024 в 10:44;

  • Корреспондент Максим Жорин, замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Народный депутат Александр Мережко заявляет, что «радикальный сегмент украинского общества назовет любые переговоры капитуляцией» и жалуется рост правого движения, «составляющего…".