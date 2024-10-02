Не нардеп пішов на фронт, а цей “радикальний сегмент” – Жорін
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Народний депутат Олександр Мережко заявляє, що “радикальний сегмент українського суспільства назве будь-які переговори капітуляцією” та жаліється на зріст правого руху, який “становить загрозу демократії”. Такі, як цей депутат, навіть уявлення не мають про ціну, що ми платимо в цій війні… Стосовно правих – то вони і є основою безпеки країни. Не ця голова на фронт пішла з перших днів, а той самий “радикальний сегмент”… І так, якщо цей депутат мав на увазі переговори на умовах рф – то праві таки назвуть їх капітуляцією, адже це вона і є.
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- Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: війна, жорин;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Жовтня 2024 в 10:44;
Кореспондент Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади у цій статті розкриває тему новин про те, що "Народний депутат Олександр Мережко заявляє, що “радикальний сегмент українського суспільства назве будь-які переговори капітуляцією” та жаліється на зріст правого руху,…".