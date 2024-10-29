Каждое рукопожатие придает Путину уверенности — Зеленский об ударе по Госпрому
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Российский авиаудар нанес серьезные повреждения зданию Госпрома в Харькове – одному из самых известных в мире зданий в стиле конструктивизма, находящемуся под временной усиленной защитой ЮНЕСКО… Каждое рукопожатие с военным преступником Путиным придает ему уверенности. Каждая любезная улыбка убеждает его в том, что его преступления могут сойти ему с рук… Умиротворение никогда не приносит мира – оно только разжигает аппетит агрессора. Вместо этого мы должны изолировать агрессора и усиливать давление на него, пока он не прекратит террор.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: госпром, Зеленский, обстрел, Путин;
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- • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 08:57;
Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российский авиаудар нанес серьезные повреждения зданию Госпрома в Харькове – одному из самых известных в мире зданий в стиле конструктивизма,…".