Российский авиаудар нанес серьезные повреждения зданию Госпрома в Харькове – одному из самых известных в мире зданий в стиле конструктивизма, находящемуся под временной усиленной защитой ЮНЕСКО… Каждое рукопожатие с военным преступником Путиным придает ему уверенности. Каждая любезная улыбка убеждает его в том, что его преступления могут сойти ему с рук… Умиротворение никогда не приносит мира – оно только разжигает аппетит агрессора. Вместо этого мы должны изолировать агрессора и усиливать давление на него, пока он не прекратит террор.