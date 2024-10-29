Кожне рукостискання додає Путіну впевненості- Зеленський про удар по Держпрому
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Російський авіаудар завдав серйозних пошкоджень будівлі Держпрому в Харкові – одній з найвідоміших у світі будівель у стилі конструктивізму, що перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО. Кожне рукостискання з воєнним злочинцем Путіним додає йому впевненості. Кожна люб’язна усмішка переконує його в тому, що його злочини можуть зійти йому з рук… Умиротворення ніколи не приносить миру – воно лише розпалює апетит агресора. Натомість ми повинні ізолювати агресора й посилювати тиск на нього, поки він не припинить терор.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: госпром, Зеленський, обстріл, путін;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 08:57;
Кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російський авіаудар завдав серйозних пошкоджень будівлі Держпрому в Харкові – одній з найвідоміших у світі будівель у стилі конструктивізму, що…".