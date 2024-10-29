Кожне рукостискання додає Путіну впевненості- Зеленський про удар по Держпрому

Російський авіаудар завдав серйозних пошкоджень будівлі Держпрому в Харкові – одній з найвідоміших у світі будівель у стилі конструктивізму, що перебуває під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО. Кожне рукостискання з воєнним злочинцем Путіним додає йому впевненості. Кожна люб’язна усмішка переконує його в тому, що його злочини можуть зійти йому з рук… Умиротворення ніколи не приносить миру – воно лише розпалює апетит агресора. Натомість ми повинні ізолювати агресора й посилювати тиск на нього, поки він не припинить терор.