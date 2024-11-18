Никто не остановит Путина телефонными звонками — Туск

Никто не остановит Путина телефонными звонками. Вчерашняя атака, одна из самых крупных в этой войне, доказала, что телефонная дипломатия не может заменить реальную поддержку всего Запада для Украины. Следующие недели будут решающими не только для самой войны, но и для нашего будущего.