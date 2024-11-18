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Никто не остановит Путина телефонными звонками — Туск

Мир 12:32   18.11.2024
Дональд Туск
премьер-министр Польши
Никто не остановит Путина телефонными звонками — Туск Скриншот. Источник: x.com/donaldtusk

Никто не остановит Путина телефонными звонками. Вчерашняя атака, одна из самых крупных в этой войне, доказала, что телефонная дипломатия не может заменить реальную поддержку всего Запада для Украины. Следующие недели будут решающими не только для самой войны, но и для нашего будущего.

Автор: Дональд Туск, премьер-министр Польши
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 12:32;

  • Корреспондент Дональд Туск, премьер-министр Польши в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Никто не остановит Путина телефонными звонками. Вчерашняя атака, одна из самых крупных в этой войне, доказала, что телефонная дипломатия не…".