Никто не остановит Путина телефонными звонками — Туск
Скриншот. Источник: x.com/donaldtusk
Никто не остановит Путина телефонными звонками. Вчерашняя атака, одна из самых крупных в этой войне, доказала, что телефонная дипломатия не может заменить реальную поддержку всего Запада для Украины. Следующие недели будут решающими не только для самой войны, но и для нашего будущего.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Сказано, Украина; Теги: война, поддержка, Путин, туск;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Никто не остановит Путина телефонными звонками — Туск»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 12:32;
Корреспондент Дональд Туск, премьер-министр Польши в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Никто не остановит Путина телефонными звонками. Вчерашняя атака, одна из самых крупных в этой войне, доказала, что телефонная дипломатия не…".