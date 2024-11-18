Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить – Туск

Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить. Вчорашня атака, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього Заходу. Наступні тижні будуть вирішальними не лише для самої війни, а й для нашого майбутнього.