Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить – Туск
Скриншот. Джерело: x.com/donaldtusk
Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить. Вчорашня атака, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього Заходу. Наступні тижні будуть вирішальними не лише для самої війни, а й для нашого майбутнього.
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- Категорії: Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, поддержка, путін, туск;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 12:32;
Кореспондент Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить. Вчорашня атака, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може…".