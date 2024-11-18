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Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить – Туск

Світ 12:32   18.11.2024
Дональд Туск
прем'єр-міністр Польщі
Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить – Туск Скриншот. Джерело: x.com/donaldtusk

Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить. Вчорашня атака, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього Заходу. Наступні тижні будуть вирішальними не лише для самої війни, а й для нашого майбутнього.

Автор: Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Листопада 2024 в 12:32;

  • Кореспондент Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить. Вчорашня атака, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може…".