«Более разумно атаковать «стрелка» — адмирал Бауэр про удар НАТО по РФ

Раньше идея заключалась в том, что мы – оборонный альянс, поэтому мы будем сидеть и ждать, пока на нас не нападут. И тогда, когда на нас нападут, мы сможем сбить «стрелы», которые прилетят к нам. Но более разумно не только это делать, но и атаковать находящегося в России «стрелка», если РФ нападет на нас… И, конечно, поскольку мы являемся оборонным союзом, нам придется взять на себя первый удар.