«Более разумно атаковать «стрелка» — адмирал Бауэр про удар НАТО по РФ
Фото: x.com/CMC_NATO
Раньше идея заключалась в том, что мы – оборонный альянс, поэтому мы будем сидеть и ждать, пока на нас не нападут. И тогда, когда на нас нападут, мы сможем сбить «стрелы», которые прилетят к нам. Но более разумно не только это делать, но и атаковать находящегося в России «стрелка», если РФ нападет на нас… И, конечно, поскольку мы являемся оборонным союзом, нам придется взять на себя первый удар.
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2024 в 10:22;
Корреспондент Роб Бауэр, глава Военного комитета НАТО в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Раньше идея заключалась в том, что мы – оборонный альянс, поэтому мы будем сидеть и ждать, пока на нас не…".