“Розумніше атакувати “стрільця” — адмірал Бауер про удар НАТО по РФ

Раніше ідея полягала в тому, що ми – оборонний альянс, тому ми сидітимемо й чекатимемо, поки на нас не нападуть. І тоді, коли на нас нападуть, ми зможемо збити “стріли”, які прилетять до нас. Але більш розумно не тільки це робити, а й атакувати “стрільця”, який перебуває в Росії, якщо РФ нападе на нас І, звичайно, оскільки ми є оборонним союзом, нам доведеться взяти на себе перший удар.