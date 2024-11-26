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“Розумніше атакувати “стрільця” — адмірал Бауер про удар НАТО по РФ

Політика 10:22   26.11.2024
Роб Бауер
голова Військового комітету НАТО
“Розумніше атакувати “стрільця” — адмірал Бауер про удар НАТО по РФ Фото: x.com/CMC_NATO

Раніше ідея полягала в тому, що ми – оборонний альянс, тому ми сидітимемо й чекатимемо, поки на нас не нападуть. І тоді, коли на нас нападуть, ми зможемо збити “стріли”, які прилетять до нас. Але більш розумно не тільки це робити, а й атакувати “стрільця”, який перебуває в Росії, якщо РФ нападе на нас І, звичайно, оскільки ми є оборонним союзом, нам доведеться взяти на себе перший удар.

Автор: Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2024 в 10:22;

  • Кореспондент Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО у цій статті розкриває тему новин про те, що "Раніше ідея полягала в тому, що ми – оборонний альянс, тому ми сидітимемо й чекатимемо, поки на нас не нападуть.…".