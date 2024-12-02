Если берете тысячу, даете разрешение на раскрытие банковской тайны — Геращенко
Стоит знать: если берете тысячу – обязательно даете разрешение на раскрытие банковской тайны. Различные государственные органы могут отслеживать все расходы и перемещение средств на всех ваших счетах.
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- Категории: Общество, Политика, Сказано, Украина; Теги: Ирина Геращенко, тысяча зеленского;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 21:13;
Корреспондент Ирина Геращенко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стоит знать: если берете тысячу – обязательно даете разрешение на раскрытие банковской тайны. Различные государственные органы могут отслеживать все расходы…".