Live
  • Пн 02.12.2024
  • Харьков  -1°С
  • USD 41.58
  • EUR 43.9

Если берете тысячу, даете разрешение на раскрытие банковской тайны — Геращенко

Общество 21:13   02.12.2024
Ирина Геращенко
народный депутат Украины
Если берете тысячу, даете разрешение на раскрытие банковской тайны — Геращенко

Стоит знать: если берете тысячу – обязательно даете разрешение на раскрытие банковской тайны. Различные государственные органы могут отслеживать все расходы и перемещение средств на всех ваших счетах.

Автор: Ирина Геращенко, народный депутат Украины
Популярно
«Противник начал массированные наступательные действия» – ВСУ (видео)
«Противник начал массированные наступательные действия» – ВСУ (видео)
02.12.2024, 09:20
Трамваи и троллейбусы меняют маршруты в Харькове — подробности
Трамваи и троллейбусы меняют маршруты в Харькове — подробности
02.12.2024, 19:33
Директор научного учреждения в Харькове получил подозрение: что «не заметил»
Директор научного учреждения в Харькове получил подозрение: что «не заметил»
02.12.2024, 14:52
Когда второго декабря будут отключать свет, сообщили в «Харьковоблэнерго»
Когда второго декабря будут отключать свет, сообщили в «Харьковоблэнерго»
02.12.2024, 09:41
Ждали россиян в Харькове и области – разоблачили еще четырех предателей
Ждали россиян в Харькове и области – разоблачили еще четырех предателей
01.12.2024, 20:02
Что происходит с линией обороны в Волчанске — информация защитника (видео)
Что происходит с линией обороны в Волчанске — информация защитника (видео)
02.12.2024, 20:32

Новости по теме:

12:50
Экс-министр Омелян получил ранения на фронте в Харьковской области
20:23
«Деньги вкопали в землю». Нардеп показала фортификации Харьковщины (фото)

Вы читали новость: «Если берете тысячу, даете разрешение на раскрытие банковской тайны — Геращенко»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2024 в 21:13;

  • Корреспондент Ирина Геращенко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стоит знать: если берете тысячу – обязательно даете разрешение на раскрытие банковской тайны. Различные государственные органы могут отслеживать все расходы…".