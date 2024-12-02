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Якщо берете тисячу, даєте дозвіл на розкриття банківської таємниці – Геращенко

Політика 21:13   02.12.2024
Ірина Геращенко
народна депутатка України
Якщо берете тисячу, даєте дозвіл на розкриття банківської таємниці – Геращенко

Варто знати: якщо берете тисячу – обовʼязково даєте дозвіл на розкриття банківської таємниці. Різні державні органи зможуть відстежувати всі видатки та переміщення коштів на всіх ваших рахунках.

Автор: Ірина Геращенко, народна депутатка України
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  • Кореспондент Ірина Геращенко, народна депутатка України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Варто знати: якщо берете тисячу – обовʼязково даєте дозвіл на розкриття банківської таємниці. Різні державні органи зможуть відстежувати всі видатки…".