Якщо берете тисячу, даєте дозвіл на розкриття банківської таємниці – Геращенко
Варто знати: якщо берете тисячу – обовʼязково даєте дозвіл на розкриття банківської таємниці. Різні державні органи зможуть відстежувати всі видатки та переміщення коштів на всіх ваших рахунках.
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- Категорії: Політика, Сказано, Суспільство, Україна; Теги: Ирина Геращенко, тысяча зеленского;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 21:13;
Кореспондент Ірина Геращенко, народна депутатка України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Варто знати: якщо берете тисячу – обовʼязково даєте дозвіл на розкриття банківської таємниці. Різні державні органи зможуть відстежувати всі видатки…".