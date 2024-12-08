«Есть что-то очень символическое» — Портников о событиях в Сирии и Украине

Сирия стала его (Путина – Ред.) первым крупным полигоном. Он мог здесь попробовать то, что и представить себе было нельзя до сирийской войны… Но для Путина это была не просто помощь сирийскому диктатору, но и репетиция новых войн. Поэтому есть что-то очень символическое в том, что именно тогда, когда его войска продолжают наступать на Донбассе, а его самолеты и ракеты снова появляются в зимнем украинском небе, счастливые жители Хамы разрушают статую своего старого угнетателя. Это еще одно напоминание о том, что любая тьма рано или поздно подходит к концу.