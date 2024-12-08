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«Есть что-то очень символическое» — Портников о событиях в Сирии и Украине

Мир 15:07   08.12.2024
Виталий Портников
журналист
«Есть что-то очень символическое» — Портников о событиях в Сирии и Украине Фото: скриншот

Сирия стала его (Путина – Ред.) первым крупным полигоном. Он мог здесь попробовать то, что и представить себе было нельзя до сирийской войны… Но для Путина это была не просто помощь сирийскому диктатору, но и репетиция новых войн. Поэтому есть что-то очень символическое в том, что именно тогда, когда его войска продолжают наступать на Донбассе, а его самолеты и ракеты снова появляются в зимнем украинском небе, счастливые жители Хамы разрушают статую своего старого угнетателя. Это еще одно напоминание о том, что любая тьма рано или поздно подходит к концу.

Автор: Виталий Портников, журналист
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  • • Дата публикации материала: 8 декабря 2024 в 15:07;

  • Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сирия стала его (Путина – Ред.) первым крупным полигоном. Он мог здесь попробовать то, что и представить себе было нельзя…".