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“Є щось дуже символічне” – Портников про події в Сирії та Україні

Політика 15:07   08.12.2024
Віталій Портников
журналіст
“Є щось дуже символічне” – Портников про події в Сирії та Україні

Сирія стала його (Путіна – Ред.) першим великим полігоном. Він міг тут спробувати те, що й уявити собі не можна було до сирійської війни… Але для Путіна це була не просто допомога сирійському диктатору, а й репетиція нових війн. Тому є щось дуже символічне в тому, що саме тоді, коли його війська продовжують наступати на Донбасі, а його літаки й ракети знову зʼявляються в зимовому українському небі, щасливі мешканці Хами руйнують статую свого старого гнобителя. Це ще одне нагадування про те, що будь-яка темрява рано чи пізно добігає кінця.

Автор: Віталій Портников, журналіст
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2024 в 15:07;

  • Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сирія стала його (Путіна – Ред.) першим великим полігоном. Він міг тут спробувати те, що й уявити собі не можна…".