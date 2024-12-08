“Є щось дуже символічне” – Портников про події в Сирії та Україні

Сирія стала його (Путіна – Ред.) першим великим полігоном. Він міг тут спробувати те, що й уявити собі не можна було до сирійської війни… Але для Путіна це була не просто допомога сирійському диктатору, а й репетиція нових війн. Тому є щось дуже символічне в тому, що саме тоді, коли його війська продовжують наступати на Донбасі, а його літаки й ракети знову зʼявляються в зимовому українському небі, щасливі мешканці Хами руйнують статую свого старого гнобителя. Це ще одне нагадування про те, що будь-яка темрява рано чи пізно добігає кінця.