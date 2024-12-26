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Слишком много людей на Западе стали безразличны к преступлениям РФ — Ходжес

Мир 09:26   26.12.2024
Бен Ходжес
бывший командующий армией США в Европе
Слишком много людей на Западе стали безразличны к преступлениям РФ — Ходжес Фото: mk.usembassy.gov

Кажется, что слишком много людей на Западе стали безразличны к российским военным преступлениям. Уже почти не слышно в новостях о том, что россияне казнят украинских пленных… Кроме ужасных фотографий, которые могут появиться в социальных сетях, нет ни одного осуждения со стороны ООН или других международных органов или стран, готовых смотреть сквозь пальцы. Это о том, что мы не делаем, включая Соединенные Штаты, все, что можем, чтобы помочь Украине победить.

Автор: Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе
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  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 09:26;

  • Корреспондент Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кажется, что слишком много людей на Западе стали безразличны к российским военным преступлениям. Уже почти не слышно в новостях о…".