Слишком много людей на Западе стали безразличны к преступлениям РФ — Ходжес

Кажется, что слишком много людей на Западе стали безразличны к российским военным преступлениям. Уже почти не слышно в новостях о том, что россияне казнят украинских пленных… Кроме ужасных фотографий, которые могут появиться в социальных сетях, нет ни одного осуждения со стороны ООН или других международных органов или стран, готовых смотреть сквозь пальцы. Это о том, что мы не делаем, включая Соединенные Штаты, все, что можем, чтобы помочь Украине победить.