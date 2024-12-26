Занадто багато людей на Заході стали байдужими до злочинів РФ – Ходжес

Здається, що занадто багато людей на Заході збайдужіли до російських воєнних злочинів. Вже майже не чути в новинах про те, що росіяни страчують українських полонених… Окрім жахливих фотографій, які можуть з’явитися в соціальних мережах, немає жодного засудження з боку ООН або інших міжнародних органів чи країн, які готові дивитися крізь пальці. Це про те, що ми не робимо, включно зі Сполученими Штатами, все, що можемо, аби допомогти Україні перемогти.