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Занадто багато людей на Заході стали байдужими до злочинів РФ – Ходжес

Політика 09:26   26.12.2024
Бен Ходжес
колишній командувач армії США у Європі
Занадто багато людей на Заході стали байдужими до злочинів РФ – Ходжес Фото: mk.usembassy.gov

Здається, що занадто багато людей на Заході збайдужіли до російських воєнних злочинів. Вже майже не чути в новинах про те, що росіяни страчують українських полонених… Окрім жахливих фотографій, які можуть з’явитися в соціальних мережах, немає жодного засудження з боку ООН або інших міжнародних органів чи країн, які готові дивитися крізь пальці. Це про те, що ми не робимо, включно зі Сполученими Штатами, все, що можемо, аби допомогти Україні перемогти.

Автор: Бен Ходжес, колишній командувач армії США у Європі
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 09:26;

  • Кореспондент Бен Ходжес, колишній командувач армії США у Європі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Здається, що занадто багато людей на Заході збайдужіли до російських воєнних злочинів. Вже майже не чути в новинах про те,…".