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Наша задача — чтобы не возник мир, о котором мечтают Трамп и Путин — Портников

Мир 09:26   13.01.2025
Виталий Портников
журналист
Наша задача — чтобы не возник мир, о котором мечтают Трамп и Путин — Портников Фото: facebook Виталия Портникова

Большие страны со сложившейся идентичностью жителей, демографическим запасом и ядерным оружием, конечно, могут переждать эту историческую зиму — конечно, если отношения между пожилыми «всадниками Апокалипсиса» не приведут к ядерной зиме… Наша цивилизационная задача – не подстраиваться под Дональда Трампа и его видение мира. Наша цивилизационная задача – сделать все возможное, чтобы мир, о котором мечтают Трамп, Маск и Путин, никогда не возник и ни в коем случае не стал их общим миром.

Автор: Виталий Портников, журналист
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  • • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 09:26;

  • Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Большие страны со сложившейся идентичностью жителей, демографическим запасом и ядерным оружием, конечно, могут переждать эту историческую зиму — конечно, если…".