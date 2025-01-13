Наша задача — чтобы не возник мир, о котором мечтают Трамп и Путин — Портников
Фото: facebook Виталия Портникова
Большие страны со сложившейся идентичностью жителей, демографическим запасом и ядерным оружием, конечно, могут переждать эту историческую зиму — конечно, если отношения между пожилыми «всадниками Апокалипсиса» не приведут к ядерной зиме… Наша цивилизационная задача – не подстраиваться под Дональда Трампа и его видение мира. Наша цивилизационная задача – сделать все возможное, чтобы мир, о котором мечтают Трамп, Маск и Путин, никогда не возник и ни в коем случае не стал их общим миром.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Портніков, Путин, Трамп;
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- • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 09:26;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Большие страны со сложившейся идентичностью жителей, демографическим запасом и ядерным оружием, конечно, могут переждать эту историческую зиму — конечно, если…".