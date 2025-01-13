Наше завдання – щоб не виник світ, про який мріють Трамп і Путін – Портников
Фото: фейсбук Віталія Портникова
Великі країни з усталеною ідентичністю мешканців, демографічним запасом і ядерною зброєю, звичайно, можуть перечекати цю історичну зиму – звісно, якщо стосунки між підстаркуватими “вершниками Апокаліпсиса” не призведуть до ядерної зими… Наша цивілізаційна задача – не підлаштовуватися під Дональда Трампа та його бачення світу. Наша цивілізаційна задача – зробити все можливе, щоби світ, про який мріють Трамп, Маск і Путін, ніколи не виник і ні в якому разі не став їхнім спільним світом.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 09:26;
Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Великі країни з усталеною ідентичністю мешканців, демографічним запасом і ядерною зброєю, звичайно, можуть перечекати цю історичну зиму – звісно, якщо…".