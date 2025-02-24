Нам никто ничего не подарил — Найем про три года большой войны

Год третий. Нам никто ничего не подарил. И мы ни у кого не должны просить разрешения. Каждую секунду этих трех, а на самом деле 11 лет мы добыли в борьбе сами — у смерти, у сомнений партнеров, у отчаяния и у государства, которое до сих пор выдает свою моральную дегенерацию за стратегию… Но главное — никто нам ничего не подарил. Все, что у нас есть, оплачено жизнями. И пока мы это помним, нас невозможно сломить. Спасибо каждому, кто не сдался.