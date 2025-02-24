Нам никто ничего не подарил — Найем про три года большой войны
Фото: Мустафа Найем/Facebook
Год третий. Нам никто ничего не подарил. И мы ни у кого не должны просить разрешения. Каждую секунду этих трех, а на самом деле 11 лет мы добыли в борьбе сами — у смерти, у сомнений партнеров, у отчаяния и у государства, которое до сих пор выдает свою моральную дегенерацию за стратегию… Но главное — никто нам ничего не подарил. Все, что у нас есть, оплачено жизнями. И пока мы это помним, нас невозможно сломить. Спасибо каждому, кто не сдался.
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- Категории: Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: война, годовщина, мустафа найем;
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2025 в 11:15;
Корреспондент Мустафа Найем, экс-руководитель Госагентства восстановления в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Год третий. Нам никто ничего не подарил. И мы ни у кого не должны просить разрешения. Каждую секунду этих трех, а…".