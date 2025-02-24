Нам ніхто нічого не подарував – Найєм про три роки великої війни

Рік третій. Нам ніхто нічого не подарував. І ми ні у кого не маємо просити дозволу. Кожну секунду цих трьох, а насправді 11 років ми вибороли самі — у смерті, у сумнівів партнерів, у відчаю та у держави, яка й досі видає свою моральну дегенерацію за стратегію… Але головне — ніхто нам нічого не подарував. Все, що у нас є, оплачено життями. І поки ми це пам’ятаємо, нас неможливо зламати. Дякую кожному, хто не здався.