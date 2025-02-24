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Нам ніхто нічого не подарував – Найєм про три роки великої війни

Події 11:15   24.02.2025
Мустафа Найєм
екскерівник Держагентства відновлення
Нам ніхто нічого не подарував – Найєм про три роки великої війни Фото: Мустафа Наєм/Фейсбук

Рік третій. Нам ніхто нічого не подарував. І ми ні у кого не маємо просити дозволу. Кожну секунду цих трьох, а насправді 11 років ми вибороли самі — у смерті, у сумнівів партнерів, у відчаю та у держави, яка й досі видає свою моральну дегенерацію за стратегію… Але головне — ніхто нам нічого не подарував. Все, що у нас є, оплачено життями. І поки ми це пам’ятаємо, нас неможливо зламати. Дякую кожному, хто не здався.

Автор: Мустафа Найєм, екскерівник Держагентства відновлення
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2025 в 11:15;

  • Кореспондент Мустафа Найєм, екскерівник Держагентства відновлення у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рік третій. Нам ніхто нічого не подарував. І ми ні у кого не маємо просити дозволу. Кожну секунду цих трьох,…".