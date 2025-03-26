Трамп хочет договориться о мире на время, пока он у власти — Милованов

Трампу нужен быстрый мир, и он либо его достигнет, либо потеряет интерес в Украине вообще. Трамп всегда заигрывает с диктаторами, с которыми он хочет договориться… Это всегда шокирует всех. Трамп о чем-то договаривается, объявляет победу, а там будет как будет. Так же случится и с нами. Есть, конечно, вариант, что Трамп убедится, что с Путиным нельзя ни о чем договариваться, но, по моему мнению, это наивное романтическое мнение. Трамп это знает. Он хочет договориться о мире на время, пока он у власти. А что будет потом, его не интересует.