Live
  • Ср 26.03.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.69
  • EUR 45.14

Трамп хочет договориться о мире на время, пока он у власти — Милованов

Мир 10:22   26.03.2025
Тимофей Милованов
президент Киевской школы экономики
Трамп хочет договориться о мире на время, пока он у власти — Милованов Фото: Тимофей Милованов/Facebook

Трампу нужен быстрый мир, и он либо его достигнет, либо потеряет интерес в Украине вообще. Трамп всегда заигрывает с диктаторами, с которыми он хочет договориться… Это всегда шокирует всех. Трамп о чем-то договаривается, объявляет победу, а там будет как будет. Так же случится и с нами. Есть, конечно, вариант, что Трамп убедится, что с Путиным нельзя ни о чем договариваться, но, по моему мнению, это наивное романтическое мнение. Трамп это знает. Он хочет договориться о мире на время, пока он у власти. А что будет потом, его не интересует.

Автор: Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики
Популярно
Новости Харькова — главное за 26 марта: тревога длилась 11 часов, удары, бои
Новости Харькова — главное за 26 марта: тревога длилась 11 часов, удары, бои
26.03.2025, 09:01
Стрельба по автобусам в Харькове: делом занялись копы, разыскивают хулиганов
Стрельба по автобусам в Харькове: делом занялись копы, разыскивают хулиганов
26.03.2025, 09:49
Сегодня 26 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 марта: какой праздник и день в истории
26.03.2025, 06:00
Обстрелы каждую минуту: как живет на Харьковщине громада «на нуле» (видео)
Обстрелы каждую минуту: как живет на Харьковщине громада «на нуле» (видео)
25.03.2025, 13:09
Работа в Харькове и области: где обещают бронирование и стабильную зарплату
Работа в Харькове и области: где обещают бронирование и стабильную зарплату
25.03.2025, 15:26
Утром в огне погиб мужчина – причина смертельного пожара в Чугуеве
Утром в огне погиб мужчина – причина смертельного пожара в Чугуеве
26.03.2025, 10:25

Новости по теме:

12:37
Непросто быть реформатором. Рискованная миссия, — Светлана Крюкова
12:34
Экс-министр экономики стал председателем Наблюдательного совета «Укроборонпрома»
10:03
Цензура стала неотъемлемой частью свободы слова — советник Ермака
16:04
Уряд дав старт Державній програмі “Доступні кредити 5-7-9%”
18:51
Не все мы приватизируем — министр экономики

Вы читали новость: «Трамп хочет договориться о мире на время, пока он у власти — Милованов»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 10:22;

  • Корреспондент Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трампу нужен быстрый мир, и он либо его достигнет, либо потеряет интерес в Украине вообще. Трамп всегда заигрывает с диктаторами,…".