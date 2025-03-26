Трамп хочет договориться о мире на время, пока он у власти — Милованов
Фото: Тимофей Милованов/Facebook
Трампу нужен быстрый мир, и он либо его достигнет, либо потеряет интерес в Украине вообще. Трамп всегда заигрывает с диктаторами, с которыми он хочет договориться… Это всегда шокирует всех. Трамп о чем-то договаривается, объявляет победу, а там будет как будет. Так же случится и с нами. Есть, конечно, вариант, что Трамп убедится, что с Путиным нельзя ни о чем договариваться, но, по моему мнению, это наивное романтическое мнение. Трамп это знает. Он хочет договориться о мире на время, пока он у власти. А что будет потом, его не интересует.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: милованов, мир, мирные переговоры, Путин, Трамп;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 10:22;
Корреспондент Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трампу нужен быстрый мир, и он либо его достигнет, либо потеряет интерес в Украине вообще. Трамп всегда заигрывает с диктаторами,…".