Трамп хоче домовитися про мир тимчасово, поки він при владі – Милованов
Фото: Тимофій Милованов/Фейсбук
Трампу потрібний швидкий мир, і він або його досягне, або втратить зацікавленість в Україні взагалі. Трамп завжди заграє з диктаторами з якими він хоче домовитись. Так було з Північною Кореєю або Афганістаном. Це завжди шокує всіх. Трамп про щось домовляється, оголошує перемогу, а там буде як буде. Так само станеться і з нами. Є звісно варіант, що Трамп переконається, що з Путіним не можна ні про що домовлятись, але на мою думку це наївна романтична думка. Трамп знає це. Він хоче домовитись про мир тимчасово, поки він у влади. А що буде потім його не цікавить.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: милованов, мир, мирные переговоры, путін, Трамп;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 10:22;
Кореспондент Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трампу потрібний швидкий мир, і він або його досягне, або втратить зацікавленість в Україні взагалі. Трамп завжди заграє з диктаторами…".