Трамп хоче домовитися про мир тимчасово, поки він при владі – Милованов

Трампу потрібний швидкий мир, і він або його досягне, або втратить зацікавленість в Україні взагалі. Трамп завжди заграє з диктаторами з якими він хоче домовитись. Так було з Північною Кореєю або Афганістаном. Це завжди шокує всіх. Трамп про щось домовляється, оголошує перемогу, а там буде як буде. Так само станеться і з нами. Є звісно варіант, що Трамп переконається, що з Путіним не можна ні про що домовлятись, але на мою думку це наївна романтична думка. Трамп знає це. Він хоче домовитись про мир тимчасово, поки він у влади. А що буде потім його не цікавить.