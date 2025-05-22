Live
  • Чт 22.05.2025
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.44
  • EUR 46.91

Не стоит мечтать о скором завершении войны — Фесенко

Мир 13:49   22.05.2025
Владимир Фесенко
политолог
Не стоит мечтать о скором завершении войны — Фесенко Фото: скриншот

Многие в Украине предлагают выйти из этого бесперспективного переговорного процесса. Но надо понимать, что это как раз то, к чему стремится путин, и это точно может снова испортить наши отношения с США. В условиях обострения и военной и дипломатической ситуации это очевидно не в наших интересах. Нам нужно совмещать гибкую переговорную тактику с принципиальностью в защите наших интересов. Также нужно и дальше поддерживать общую переговорную позицию с нашими европейскими партнерами. И не стоит мечтать о скором завершении войны.

Автор: Владимир Фесенко, политолог
Популярно
Новости Харькова — главное за 22 мая: был или не был ракетный удар по городу
Новости Харькова — главное за 22 мая: был или не был ракетный удар по городу
22.05.2025, 13:44
Бутусов – в харьковской «Хартии», что с судьей «МастерШеф» и «Ахиллес»: детали
Бутусов – в харьковской «Хартии», что с судьей «МастерШеф» и «Ахиллес»: детали
22.05.2025, 13:13
«Был воздушный бой» – Синегубов заявил, что ракета не ударила по Харькову
«Был воздушный бой» – Синегубов заявил, что ракета не ударила по Харькову
22.05.2025, 12:13
Перспективной профессии учат в Харькове за 2,5 месяца: зарплата — до 30 тысяч
Перспективной профессии учат в Харькове за 2,5 месяца: зарплата — до 30 тысяч
21.05.2025, 10:02
В двух районах Харькова – аварийное отключение света: надолго ли
В двух районах Харькова – аварийное отключение света: надолго ли
22.05.2025, 13:41
«Тур» за границу для мужчин с Харьковщины сорвала СБУ: организаторы не местные
«Тур» за границу для мужчин с Харьковщины сорвала СБУ: организаторы не местные
22.05.2025, 14:25

Новости по теме:

09:21
Бои в Волчанске: кто контролирует Агрегатный завод (видео)
08:18
Армия РФ 10 раз атаковала на Харьковщине: данные Генштаба
16:49
Где россияне атаковали в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ
15:09
Стало известно, где именно накапливает резервы враг на Харьковщине
13:45
Видим накопление ближе к границе – «Хартия» о ситуации на Харьковщине

Вы читали новость: «Не стоит мечтать о скором завершении войны — Фесенко»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 13:49;

  • Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Многие в Украине предлагают выйти из этого бесперспективного переговорного процесса. Но надо понимать, что это как раз то, к чему…".