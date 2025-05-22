Не стоит мечтать о скором завершении войны — Фесенко
Фото: скриншот
Многие в Украине предлагают выйти из этого бесперспективного переговорного процесса. Но надо понимать, что это как раз то, к чему стремится путин, и это точно может снова испортить наши отношения с США. В условиях обострения и военной и дипломатической ситуации это очевидно не в наших интересах. Нам нужно совмещать гибкую переговорную тактику с принципиальностью в защите наших интересов. Также нужно и дальше поддерживать общую переговорную позицию с нашими европейскими партнерами. И не стоит мечтать о скором завершении войны.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: война, мирные переговоры, переговоры, Трамп, фесенко;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Не стоит мечтать о скором завершении войны — Фесенко»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 13:49;
Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Многие в Украине предлагают выйти из этого бесперспективного переговорного процесса. Но надо понимать, что это как раз то, к чему…".