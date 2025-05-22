Не стоит мечтать о скором завершении войны — Фесенко

Многие в Украине предлагают выйти из этого бесперспективного переговорного процесса. Но надо понимать, что это как раз то, к чему стремится путин, и это точно может снова испортить наши отношения с США. В условиях обострения и военной и дипломатической ситуации это очевидно не в наших интересах. Нам нужно совмещать гибкую переговорную тактику с принципиальностью в защите наших интересов. Также нужно и дальше поддерживать общую переговорную позицию с нашими европейскими партнерами. И не стоит мечтать о скором завершении войны.