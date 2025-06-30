Никакой разумной причины менять правительство не существует — Пекар

Есть иллюзия, что смена правительства принесет политические дивиденды. Но это бесполезная иллюзия. Все граждане прекрасно знают, кто управляет страной. Переложить на премьера и министров ответственность за какие-то провалы не удастся… Поскольку у правительства второстепенная и подчиненная позиция, замена не принесет пользы ни реформам, ни политическим рейтингам, ни текущей эффективности, ни международным отношениям. Это принципиально неуместная, бесполезная и неинтересная идея. Но это сделают, потому что могут. Никакой другой разумной причины не существует.