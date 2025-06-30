Live
  • Пн 30.06.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.64
  • EUR 48.78

Никакой разумной причины менять правительство не существует — Пекар

Политика 09:18   30.06.2025
Валерий Пекар
преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
Никакой разумной причины менять правительство не существует — Пекар Фото: ГС «ОПОРА»/Facebook

Есть иллюзия, что смена правительства принесет политические дивиденды. Но это бесполезная иллюзия. Все граждане прекрасно знают, кто управляет страной. Переложить на премьера и министров ответственность за какие-то провалы не удастся… Поскольку у правительства второстепенная и подчиненная позиция, замена не принесет пользы ни реформам, ни политическим рейтингам, ни текущей эффективности, ни международным отношениям. Это принципиально неуместная, бесполезная и неинтересная идея. Но это сделают, потому что могут. Никакой другой разумной причины не существует.

Автор: Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
Популярно
Новости Харькова — главное за 30 июня: ночные обстрелы области, ранен ребенок
Новости Харькова — главное за 30 июня: ночные обстрелы области, ранен ребенок
30.06.2025, 09:11
Ночью харьковчане слышали взрывы – что это было
Ночью харьковчане слышали взрывы – что это было
30.06.2025, 07:25
«Уже в процессе реализации»: Машовец о том, что задумал враг у Купянска
«Уже в процессе реализации»: Машовец о том, что задумал враг у Купянска
30.06.2025, 09:40
Сегодня 30 июня: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 июня: какой праздник и день в истории
30.06.2025, 06:00
Опасно будет 30 июня в Харьковской области
Опасно будет 30 июня в Харьковской области
29.06.2025, 12:51
Азербайджан отменяет Россию: что случилось в отношениях стран
Азербайджан отменяет Россию: что случилось в отношениях стран
30.06.2025, 09:54

Новости по теме:

07:56
После поездки в Харьков посол США подала в отставку
17:58
Фальшивые инвалидности госчиновников: генпрокурор Костин подал в отставку
08:51
«Министропад» в Украине: Кулеба написал заявление на отставку
11:30
Победит только Украина личностей — Портников о «театре одного актера»
15:25
Отставка Залужного: The Economist — о рисках нового этапа и репутации Сырского

Вы читали новость: «Никакой разумной причины менять правительство не существует — Пекар»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 09:18;

  • Корреспондент Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Есть иллюзия, что смена правительства принесет политические дивиденды. Но это бесполезная иллюзия. Все граждане прекрасно знают, кто управляет страной. Переложить…".