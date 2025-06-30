Никакой разумной причины менять правительство не существует — Пекар
Фото: ГС «ОПОРА»/Facebook
Есть иллюзия, что смена правительства принесет политические дивиденды. Но это бесполезная иллюзия. Все граждане прекрасно знают, кто управляет страной. Переложить на премьера и министров ответственность за какие-то провалы не удастся… Поскольку у правительства второстепенная и подчиненная позиция, замена не принесет пользы ни реформам, ни политическим рейтингам, ни текущей эффективности, ни международным отношениям. Это принципиально неуместная, бесполезная и неинтересная идея. Но это сделают, потому что могут. Никакой другой разумной причины не существует.
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- Категории: Политика, Сказано, Украина; Теги: отставка, правительство, шмыгаль;
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- • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 09:18;
Корреспондент Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Есть иллюзия, что смена правительства принесет политические дивиденды. Но это бесполезная иллюзия. Все граждане прекрасно знают, кто управляет страной. Переложить…".