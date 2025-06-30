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Жодної розумної причини змінювати уряд не існує – Пекар

Політика 09:18   30.06.2025
Валерій Пекар
викладач Києво-Могилянської бізнес-школи
Жодної розумної причини змінювати уряд не існує – Пекар Фото: ГМ “ОПОРА”/Фейсбук

Є ілюзія, що заміна уряду принесе політичні дивіденди. Але це марна ілюзія. Всі громадяни прекрасно знають, хто керує країною. Перекласти на прем’єра та міністрів відповідальність за якісь провали не вдасться… Оскільки уряд має другорядну й підпорядковану позицію, заміна не принесе користі ні реформам, ні політичним рейтингам, ні поточній ефективності, ні міжнародним відносинам. Це принципово недоречна, некорисна й нецікава ідея. Але це зроблять, тому що можуть. Жодної іншої розумної причини не існує.

Автор: Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2025 в 09:18;

  • Кореспондент Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи у цій статті розкриває тему новин про те, що "Є ілюзія, що заміна уряду принесе політичні дивіденди. Але це марна ілюзія. Всі громадяни прекрасно знають, хто керує країною. Перекласти…".