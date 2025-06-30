Жодної розумної причини змінювати уряд не існує – Пекар

Є ілюзія, що заміна уряду принесе політичні дивіденди. Але це марна ілюзія. Всі громадяни прекрасно знають, хто керує країною. Перекласти на прем’єра та міністрів відповідальність за якісь провали не вдасться… Оскільки уряд має другорядну й підпорядковану позицію, заміна не принесе користі ні реформам, ні політичним рейтингам, ні поточній ефективності, ні міжнародним відносинам. Це принципово недоречна, некорисна й нецікава ідея. Але це зроблять, тому що можуть. Жодної іншої розумної причини не існує.