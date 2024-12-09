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Для туристів відкриють одне з найбільш моторошних місць у світі – Джонстаун

Світ 10:43   09.12.2024
Оксана Горун
Для туристів відкриють одне з найбільш моторошних місць у світі – Джонстаун Вид на вхід до Джонстауна, 2011 рік. Фото: www.insider.com

Гаяна розглядає можливість зробити Джонстаун туристичною пам’яткою, пише Assosiated Press. У цьому поселенні вчинили масове самогубство понад 900 осіб – парафіян секти Джима Джонса.

Подорож на човні через джунглі

Самогубство членів тоталітарної секти “Храм народів” у Джонстауні стало наймасовішим у сучасній історії. Воно сталося 18 листопада 1978 року. Тоді загинули 918 людей. За версією слідства щонайменше 909 з них – у самому Джонстауні. Це дорослі та близько 300 дітей, які отруїлися ціанідом. Після цієї трагедії Джонстаун перетворився на місто-примару. Люди не селяться там і поблизу досі – через моторошну славу цих місць.

Газета з повідомленням про суїцид у Гайані 1978 року
Газета з першим повідомленням про масове самогубство в Джонстауні, на той момент було відомо ще не про всіх загиблих. Фото: Joanne Fong/flickr.com

Проте зараз Управління з туризму уряду та Асоціація туризму й гостинності Гаяни заявили про те, що Джонстаун збираються відкрити для туристів. Планується, що відвідувачів привозитимуть до віддаленого села Порт-Кайтума, що розташоване в джунглях північної Гаяни. Подорож доступна лише човном, гелікоптером або літаком, оскільки внутрішні райони Гаяни з’єднують не дороги, а річки. Далі, із села, необхідно проїхати та пройти ще майже 10 км по зарослій ґрунтовій дорозі, а потім – стежкою до покинутої комуни.

“Я просто пропустила смерть цього дня”

Одна з небагатьох членів секти Джима Джонса, які вижили, 67-річна Джордан Вільчес зізналася Associated Press, що в неї змішані почуття з приводу турів до Джонстауна. Джордан народилася та росла в Каліфорнії й переїхала до комуни “Храм народів” у 14 років. У день, коли Джонс наказав своїм послідовникам випити отруєний ціанідом напій зі смаком винограду, Джордан не було в поселенні. Вона їздила до столиці Гаяни – і тому залишилася живою. Але серед загиблих були дві її сестри та два племінники.

“Я просто пропустила смерть цього дня”, — каже Вільчес.

Сама Вільчес уперше побувала на місці трагедії у 2018 році. Тоді вона поховала в покинутій комуні пасма волосся матері та батька, які не поїхали до Джонстауна.

“Це просто було схоже на жест пошани до загиблих людей”, – поділилася жінка.

Джонстаун, меморіал
Меморіал у Джонстауні. Фото: Wayne Hsieh/flickr.com

З одного боку, вона вважає, що Гаяна має повне право отримувати прибуток від будь-яких планів, пов’язаних з Джонстауном.

“З іншого боку, я просто вважаю, що до будь-якої ситуації, коли людьми маніпулюють, змушуючи їх помирати, слід ставитись із повагою”, – прокоментувала Джордан.

Вона наголосила, що при організації турів до Джорджтауна їх учасникам необхідно пояснювати контекст: чому так багато людей вирушили до Гаяни, сподіваючись знайти краще життя.

Тури в Джонстаун порівнюють із відвідуваннями Освенциму та музею Голокосту

“Я, безумовно, підтримую це (туризм до Джонстауна – Ред.), – сказала міністерка туризму Гаяни Онейдж Волронд у коментарі AP. – Це можливо. Зрештою, ми бачили, що зробила Руанда, показавши як приклад ту жахливу трагедію“.

Возити туристів до Джонстауна вже готовий один із приватних туроператорів Гаяни – “Wonderlust Adventures”. Його директор Роуз Сьючарран заявила: “Ми думаємо, що настав час. Це відбувається в усьому світі. У нас є безліч прикладів темного, болючого туризму по всьому світу, включаючи Аушвіц (Освенцим) та музей Голокосту”.

Однак такий підхід має і радикальних противників. Серед них – Невілл Біссембер, професор права в Університеті Гаяни.

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“Яка частина природи та культури Гаяни представлена ​​в місці, де масові самогубства та інші звірства й порушення прав людини були скоєні проти покірної групи американських громадян, які не мали жодного відношення ні до Гаяни, ні до гаянців?” — написав професор у відкритому листі, який нещодавно опублікував.

Для туристів Джонстаун доведеться відбудувати

Перш ніж везти до Джонстауна туристів, авторам ідеї доведеться попрацювати над зовнішнім виглядом цього місця та “програмою”. Міністерка Волронд зазначила, що уряд уже допоміг розчистити територію, додавши, що тур може вимагати схвалення Кабінету Міністрів.

Серед тих, хто виступає за ідею екскурсій на місце масового самогубства — пілот Джеррі Гувея, який літав у ці місця, коли в Джонстауні ще жили люди.

“Район має бути реконструйований виключно для туристів, щоб вони могли з перших рук зрозуміти його планування і те, що сталося. Ми повинні реконструювати будинок Джима Джонса, головний павільйон та інші будинки, які там були”, – вважає Гувея.

Наразі з того, що будували свого часу парафіяни “Храму народів”, залишилися лише фрагменти млина та головного павільйону, а також іржавий трактор, який колись тягнув причіп-платформу, доставляючи парафіян на аеродром Порт-Кайтума.

Досі до Джонстауна іноді приїжджали лише журналісти або члени сімей загиблих. І це була непроста подорож.

Джонстаун з людьми
Фото: Oakland Local/flickr.com

“Це все ще дуже, дуже, дуже суворий район. Я не бачу, як це може бути економічно здійсненним проєктом через величезні суми грошей, які будуть потрібні, щоб перетворити його на життєздатне місце для відвідування”, – поділився думкою Філдінґ МакГіхі, содиректор некомерційної організації “The Jonestown Institute”.

Він також зазначив, що не варто покладатися на слова ймовірних свідків трагедії, яких можуть залучити до участі в турах. Те, що вони розповідатимуть, може виявитися неточним.

“Це нікому не дасть зрозуміти, що сталося у Джонстауні”, – вважає він.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 10:43;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гаяна розглядає можливість зробити Джонстаун туристичною пам’яткою, пише Assosiated Press. У цьому поселенні вчинили масове самогубство понад 900 осіб – парафіян секти Джима Джонса".