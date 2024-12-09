Для туристов откроют одно из самых мрачных мест в мире — Джонстаун

Гайана рассматривает возможность сделать Джонстаун туристической достопримечательностью, пишет Assosiated Press. В этом поселении совершили массовый суицид более 900 человек — прихожан секты Джима Джонса.

Путешествие на лодке через джунгли

Самоубийство членов тоталитарной секты «Храм народов» в Джонстауне стало самым массовым в современной истории. Оно произошло 18 ноября 1978 года. Тогда погибли 918 человек. По версии следствия, по меньшей мере, 909 из них – в самом Джонстауне. Это взрослые и около 300 детей, которые отравились цианидом. После этой трагедии Джонстаун превратился в город-призрак. Люди не селятся там и поблизости до сих пор — из-за мрачной славы этих мест.

Однако сейчас Управление по туризму правительства и Ассоциация туризма и гостеприимства Гайаны заявили о том, что Джонстаун собираются открыть для туристов. Планируется, что посетителей будут привозить в отдаленное село Порт-Кайтума, расположенное в джунглях северной Гайаны. Путешествие доступно только на лодке, вертолете или самолете, так как внутренние районы Гайаны соединяют не дороги, а реки. Дальше, из села, необходимо проехать и пройти еще почти 10 км по заросшей грунтовой дороге, а затем — тропе к заброшенной коммуне.

«Я просто пропустила смерть в этот день»

Одна из немногих выживших членов секты Джима Джонса 67-летняя Джордан Вильчес призналась Associated Press, что у нее смешанные чувства по поводу туров в Джонстаун. Джордан родилась и росла в Калифорнии и переехала в коммуну «Храм народов» в 14 лет. В день, когда Джонс приказал своим последователям выпить отравленный цианидом напиток со вкусом винограда, Джордан не было в поселении. Она ездила в столицу Гайаны — и потому осталась в живых. Но среди погибших были две сестры и два племянника.

«Я просто пропустила смерть в этот один день», — говорит Вильчес.

Сама Вильчес впервые побывала на месте трагедии в 2018 году. Тогда она похоронила в заброшенной коммуне пряди волос матери и отца, которые не поехали в Джонстаун.

«Это просто было похоже на жест почтения к погибшим людям», — поделилась женщина.

С одной стороны она считает, что Гайана имеет полное право получать прибыль от любых планов, связанных с Джонстауном.

«С другой стороны, я просто считаю, что к любой ситуации, когда людьми манипулируют, заставляя их умирать, следует относиться с уважением», — прокомментировала Джордан.

Она подчеркнула, что при организации туров в Джорджтаун их участникам необходимо объяснять контекст: почему так много людей отправились в Гайану, надеясь найти лучшую жизнь.

Туры в Джонстаун сравнивают с посещениями Освенцима и музея Холокоста

«Я, безусловно, поддерживаю это (туризм в Джонстаун — Ред.), — сказала министр туризма Гайаны Онейдж Уолронд в комментарии AP. — Это возможно. В конце концов, мы видели, что сделала Руанда, показав в качестве примера ту ужасную трагедию«.

Возить туристов в Джонстаун уже готов один из частных туроператоров Гайаны — «Wonderlust Adventures». Его директор Роуз Сьючарран заявила: «Мы думаем, что пришло время. Это происходит во всем мире. У нас есть множество примеров темного, болезненного туризма по всему миру, включая Аушвиц (Освенцим) и музей Холокоста».

Однако у такого подхода есть и радикальные противники. Среди них — Невилл Биссембер, профессор права в Университете Гайаны. Он назвал туры в Джонстаун «отвратительной и странной» идеей.

«Какая часть природы и культуры Гайаны представлена ​​в месте, где массовые самоубийства и другие зверства и нарушения прав человека были совершены против покорной группы американских граждан, которые не имели никакого отношения ни к Гайане, ни к гайанцам?» — написал профессор в открытом письме, которое недавно опубликовал.

Для туристов Джонстаун придется отстроить

Прежде чем везти в Джонстаун туристов, авторам идеи придется поработать над внешним видом этого места и «программой». Министр Уолронд отметила, что правительство уже помогло расчистить территорию, добавив, что тур может потребовать одобрения Кабинета министров.

Среди тех, кто выступает за идею экскурсий на место массового самоубийства, — пилот Джерри Гувейя, который летал в эти места, когда в Джонстауне еще жили люди.

«Район должен быть реконструирован исключительно для туристов, чтобы они могли из первых рук понять его планировку и то, что произошло. Мы должны реконструировать дом Джима Джонса, главный павильон и другие здания, которые там были», — считает Гувейя.

Сейчас из того, что строили в свое время прихожане «Храма народов» остались лишь фрагменты мельницы и главного павильона, а также ржавый трактор, который когда-то тянул прицеп-платформу, доставляя прихожан на аэродром Порт-Кайтума.

До сих пор в Джонстаун иногда приезжали только журналисты или же члены семей погибших. И это было непростое путешествие.

«Это все еще очень, очень, очень суровый район. Я не вижу, как это может быть экономически осуществимым проектом из-за огромных сумм денег, которые потребуются, чтобы превратить его в жизнеспособное место для посещения», — поделился мнением Филдинг МакГихи, содиректор некоммерческой организации «The Jonestown Institute».

Он также отметил, что не стоит полагаться на слова вероятных свидетелей трагедии, которых могут привлечь для участия в турах. То, что они будут рассказывать, может оказаться неточным.

«Это никому не даст понять, что произошло в Джонстауне», — считает он.