На Харківщині, підірвавшись на мінах, загинули два шляховики
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про постраждалих від обстрілів та ворожих мін на Харківщині за добу.
“Під час виконання дорожніх робіт в Ізюмському районі загинули, вибухнувши на міні, двоє працівників 28-ми та 21-го року. Крім того, в Ізюмському районі отримали поранення, наступивши на міну, 62-річний та 55-річний чоловіки”, – повідомив Синєгубов у Телеграмі.
Також, за його інформацією, двоє людей отримали поранення під час обстрілів.
“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 62-річного чоловіка в Ізюмському районі та 59-річного в Куп’янському”, – зазначив голова ХОВА.
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Під обстрілом були Вовчанськ та населені пункти Чугуївського, Харківського, Куп’янського та Богодухівського районів.Категорії: Події, Харків; Теги: дорожники, мины, обстріли, погибли, подорвались, сінєгубов, хова; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 09:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині, підірвавшись на мінах, загинули два шляховики".