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На Харківщині, підірвавшись на мінах, загинули два шляховики

Події 09:01   13.10.2022
Оксана Горун
На Харківщині, підірвавшись на мінах, загинули два шляховики

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про постраждалих від обстрілів та ворожих мін на Харківщині за добу.

“Під час виконання дорожніх робіт в Ізюмському районі загинули, вибухнувши на міні, двоє працівників 28-ми та 21-го року. Крім того, в Ізюмському районі отримали поранення, наступивши на міну, 62-річний та 55-річний чоловіки”, – повідомив Синєгубов у Телеграмі.

Також, за його інформацією, двоє людей отримали поранення під час обстрілів.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 62-річного чоловіка в Ізюмському районі та 59-річного в Куп’янському”, – зазначив голова ХОВА.

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Під обстрілом були Вовчанськ та населені пункти Чугуївського, Харківського, Куп’янського та Богодухівського районів.

Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 09:01;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині, підірвавшись на мінах, загинули два шляховики".