На Харківщині, підірвавшись на мінах, загинули два шляховики

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про постраждалих від обстрілів та ворожих мін на Харківщині за добу.

“Під час виконання дорожніх робіт в Ізюмському районі загинули, вибухнувши на міні, двоє працівників 28-ми та 21-го року. Крім того, в Ізюмському районі отримали поранення, наступивши на міну, 62-річний та 55-річний чоловіки”, – повідомив Синєгубов у Телеграмі.

Також, за його інформацією, двоє людей отримали поранення під час обстрілів.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 62-річного чоловіка в Ізюмському районі та 59-річного в Куп’янському”, – зазначив голова ХОВА.

Під обстрілом були Вовчанськ та населені пункти Чугуївського, Харківського, Куп’янського та Богодухівського районів.