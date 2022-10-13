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На Харьковщине, подорвавшись на минах, погибли два дорожника

Происшествия 09:01   13.10.2022
Оксана Горун
На Харьковщине, подорвавшись на минах, погибли два дорожника

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавших от обстрелов и вражеских мин на Харьковщине за сутки.

«Во время выполнения дорожных работ в Изюмском районе погибли, взорвавшись на мине, двое работников 28-ми и 21-го года. Кроме того, в Изюмском районе получили ранения, наступив на мину, 62-летний и 55-летний мужчины», — сообщил Синегубов в telegram.

Также, по его информации, двое человек получили ранения во время обстрелов.

«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализирован 62-летний мужчина в Изюмском районе и 59-летний в Купянском», — отметил глава ХОВА.

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Под обстрелом были Волчанск и населенные пункты Чугуевского, Харьковского, Купянского и Богодуховского районов.

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 09:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине, подорвавшись на минах, погибли два дорожника".