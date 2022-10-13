На Харьковщине, подорвавшись на минах, погибли два дорожника
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавших от обстрелов и вражеских мин на Харьковщине за сутки.
«Во время выполнения дорожных работ в Изюмском районе погибли, взорвавшись на мине, двое работников 28-ми и 21-го года. Кроме того, в Изюмском районе получили ранения, наступив на мину, 62-летний и 55-летний мужчины», — сообщил Синегубов в telegram.
Также, по его информации, двое человек получили ранения во время обстрелов.
«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализирован 62-летний мужчина в Изюмском районе и 59-летний в Купянском», — отметил глава ХОВА.
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Под обстрелом были Волчанск и населенные пункты Чугуевского, Харьковского, Купянского и Богодуховского районов.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дорожники, мины, обстрелы, погибли, подорвались, синегубов, хова; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 09:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине, подорвавшись на минах, погибли два дорожника".