На Харьковщине, подорвавшись на минах, погибли два дорожника

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавших от обстрелов и вражеских мин на Харьковщине за сутки.

«Во время выполнения дорожных работ в Изюмском районе погибли, взорвавшись на мине, двое работников 28-ми и 21-го года. Кроме того, в Изюмском районе получили ранения, наступив на мину, 62-летний и 55-летний мужчины», — сообщил Синегубов в telegram.

Также, по его информации, двое человек получили ранения во время обстрелов.

«По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализирован 62-летний мужчина в Изюмском районе и 59-летний в Купянском», — отметил глава ХОВА.

Под обстрелом были Волчанск и населенные пункты Чугуевского, Харьковского, Купянского и Богодуховского районов.