Незаконний видобуток піску під Харковом на млрд грн: справу передали до суду

На території Роганської громади кілька років незаконно видобували пісок, чим завдали державі збитків на мільярд гривень. Справу направили до суду.

Фігуранти – директор ТОВ та двоє підприємців, які отримали в оренду близько 2,5 гектарів землі та дозвіл на видобуток корисних копалин, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Проте копали пісок вони зовсім на іншій ділянці площею понад 18 гектарів – на території Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва та частково на землях запасу сільськогосподарського призначення.

Внаслідок цього особливо цінні землі навчального закладу, пристосовані для наукових цілей, фактично знищені, наголошують у прокуратурі.

До Полтавського райсуду Полтавської області скерований обвинувальний акт щодо трьох директорів підприємств за фактом порушення встановлених правил охорони та використання надр, що створило небезпеку для життя, здоров’я людей та довкілля, вчиненого організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 240 КК України).

Як повідомлялося, особи, які незаконно видобували пісок на території Роганської ОТГ, також причетні до незаконної розробки родовища у Балаклії.