Незаконная добыча песка под Харьковом на миллиард гривен: дело передали в суд

На территории Роганской громады несколько лет незаконно добывали песок, чем нанесли государству ущерб в миллиард гривен. Дело направили в суд.

Фигуранты — директор ООО и двое предпринимателей, которые получили в аренду около 2,5 гектаров земли и разрешение на добычу полезных ископаемых, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Однако копали песок они совсем на другом участке площадью более 18 гектаров — на территории Харьковского национального аграрного университета им. В.В. Докучаева и частично на землях запаса сельскохозяйственного назначения.

Вследствие этого особо ценные земли учебного заведения, которые приспособлены для научных целей, фактически уничтожены, подчеркивают в прокуратуре.

В Полтавский райсуд Полтавской области направлен обвинительный акт в отношении трех директоров предприятий по факту нарушения установленных правил охраны и использования недр, что создало опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, совершенного организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 240 УК Украины).

Как сообщалось, лица, которые незаконно добывали песок на территории Роганской ОТГ, также причастны к незаконной разработке месторождения в Балаклее.