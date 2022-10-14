Незаконная добыча песка под Харьковом на миллиард гривен: дело передали в суд
На территории Роганской громады несколько лет незаконно добывали песок, чем нанесли государству ущерб в миллиард гривен. Дело направили в суд.
Фигуранты — директор ООО и двое предпринимателей, которые получили в аренду около 2,5 гектаров земли и разрешение на добычу полезных ископаемых, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
Однако копали песок они совсем на другом участке площадью более 18 гектаров — на территории Харьковского национального аграрного университета им. В.В. Докучаева и частично на землях запаса сельскохозяйственного назначения.
Вследствие этого особо ценные земли учебного заведения, которые приспособлены для научных целей, фактически уничтожены, подчеркивают в прокуратуре.
В Полтавский райсуд Полтавской области направлен обвинительный акт в отношении трех директоров предприятий по факту нарушения установленных правил охраны и использования недр, что создало опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, совершенного организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 240, ч. 2 ст. 240 УК Украины).
Как сообщалось, лица, которые незаконно добывали песок на территории Роганской ОТГ, также причастны к незаконной разработке месторождения в Балаклее.Категории: Происшествия, Харьков; Теги: добыча, песок, прокуратура, Рогань, суд, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 17:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Незаконная добыча песка под Харьковом на миллиард гривен: дело передали в суд".