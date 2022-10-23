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Військові ЗСУ на Харківщині врятувати цуценят та шукають їм господарів (відео)

Суспільство 12:51   23.10.2022
Оксана Горун
Військові ЗСУ на Харківщині врятувати цуценят та шукають їм господарів (відео)

Харківські волонтери прийшли на допомогу воїнам ЗСУ в розповсюдженні інформації про малюків, яким потрібні господарі.

“Наші воїни борються за нашу країну так само завзято і самовіддано, як і дбають про кожне живе створення”, – написали на своїй сторінці у Фейсбуці волонтери групи “Порятунок тварин Харків”.

Вкотре військові ЗСУ врятували аж шість цуценят.

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“Старші: Гошик, Грім, Гільза та Гарік. Молодші – Вольт та Матильда”, – повідомили волонтери.

Охочих усиновити “бойових псів” просять звертатися за телефоном: (050) 276 69 75.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 12:51;

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