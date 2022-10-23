Військові ЗСУ на Харківщині врятувати цуценят та шукають їм господарів (відео)
Харківські волонтери прийшли на допомогу воїнам ЗСУ в розповсюдженні інформації про малюків, яким потрібні господарі.
“Наші воїни борються за нашу країну так само завзято і самовіддано, як і дбають про кожне живе створення”, – написали на своїй сторінці у Фейсбуці волонтери групи “Порятунок тварин Харків”.
Вкотре військові ЗСУ врятували аж шість цуценят.
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“Старші: Гошик, Грім, Гільза та Гарік. Молодші – Вольт та Матильда”, – повідомили волонтери.
Охочих усиновити “бойових псів” просять звертатися за телефоном: (050) 276 69 75.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: військові, врятували, животні, ЗСУ, Спасение животных Харьков; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 12:51;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військові ЗСУ на Харківщині врятувати цуценят та шукають їм господарів (відео)".