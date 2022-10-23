Военные ВСУ на Харьковщине спасти шесть щенков и ищут им хозяев (видео)
На помощь в распространении информации о малышах, которые ищут хозяев, к воинам ВСУ пришли волонтеры.
«Наши воины борются за нашу страну так же упорно и самоотверженно, как и заботятся о каждом живом создании», — написали на своей странице в facebook волонтеры группы «Спасение животных Харьков».
В очередной раз военные ВСУ спасли аж шесть щенков.
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«Старшие: Гошик, Гром, Гильза и Гарик. Младшие – Вольт и Матильда», — сообщили волонтеры.
Желующих усыновить «боевых псов» просят обращаться по телефону: (050) 276 69 75.Категории: Общество, Харьков; Теги: військові, военные, врятували, ВСУ, животные, Спасение животных Харьков, спасли; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 12:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные ВСУ на Харьковщине спасти шесть щенков и ищут им хозяев (видео)".