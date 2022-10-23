Военные ВСУ на Харьковщине спасти шесть щенков и ищут им хозяев (видео)

На помощь в распространении информации о малышах, которые ищут хозяев, к воинам ВСУ пришли волонтеры.

«Наши воины борются за нашу страну так же упорно и самоотверженно, как и заботятся о каждом живом создании», — написали на своей странице в facebook волонтеры группы «Спасение животных Харьков».

В очередной раз военные ВСУ спасли аж шесть щенков.

«Старшие: Гошик, Гром, Гильза и Гарик. Младшие – Вольт и Матильда», — сообщили волонтеры.

Желующих усыновить «боевых псов» просят обращаться по телефону: (050) 276 69 75.