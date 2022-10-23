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Военные ВСУ на Харьковщине спасти шесть щенков и ищут им хозяев (видео)

Общество 12:51   23.10.2022
Оксана Горун
Военные ВСУ на Харьковщине спасти шесть щенков и ищут им хозяев (видео)

На помощь в распространении информации о малышах, которые ищут хозяев, к воинам ВСУ пришли волонтеры.

«Наши воины борются за нашу страну так же упорно и самоотверженно, как и заботятся о каждом живом создании», — написали на своей странице в facebook волонтеры группы «Спасение животных Харьков».

В очередной раз военные ВСУ спасли аж шесть щенков.

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«Старшие: Гошик, Гром, Гильза и Гарик. Младшие – Вольт и Матильда», — сообщили волонтеры.

Желующих усыновить «боевых псов» просят обращаться по телефону: (050) 276 69 75.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2022 в 12:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военные ВСУ на Харьковщине спасти шесть щенков и ищут им хозяев (видео)".